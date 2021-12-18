ائتلاف المالكي:الصدر سيضطر للموافقة على الحكومة التوافقية بزعامة الإطار التنسيقي

ائتلاف المالكي:الصدر سيضطر للموافقة على الحكومة التوافقية بزعامة الإطار التنسيقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي، السبت، على ان ا مقتدى الصدر سيضطر للموافقة على الحكومة التافقة بزعامة الاطار التنسيقي ، مبينا أن التوافقية الشيعية ستنهي الخلافات وتؤدي لتسريع المصادقة على نتائج الانتخابات.وقال البياتي في تصريح صحفي، ان “المحكمة الاتحادية وبتوجيه من فائق زيدان ستؤخر في حسم الطعون لحين توصل الاطراف الشيعية الى صيغة تشاركية في توزيع المناصب للمصادقة على نتائج الانتخابات”.واضاف ان “المصادقة على نتائج الانتخابات سيكون في بداية شهر شباط او بعده بسبب الخلافات الحادة بشان نتائج الانتخابات وعدم قناعة القوى السياسية بالنتائج”.واوضح البياتي، ان “القوى الشيعية مطالبة بحسم موقفها واعلان تحالف للبيت الشيعي يضم اكثر من 170 نائبا وبعدها المضي في تشكيل حكومة توافقية  او تشاركية مع القوى السنية والكردية”.

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