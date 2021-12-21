ائتلاف المالكي:الصدر وتياره ” زعاطيط السياسة”

ائتلاف المالكي:الصدر وتياره ” زعاطيط السياسة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجم ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، الثلاثاء، مقتدى الصدر وتياره ووصفهم بـ”صبيان السياسة” بإدخال البلاد في  فوضى من خلال ابواقهم بتشكيل حكومة اغلبية وطنية ومحاسبة الفاسدين والغاء الحشد الشعبي ، مبينا ان من غامر باقتصاد العراق لا يستحق ان يشكل الحكومة.وقال القيادي بالائتلاف حيدر اللامي في حديث صحفي، إن “رفضنا الاول بشان تنصيب مصطفى الكاظمي كان لصعوبة المرحلة العراقية”.وأضاف اللامي، أن “ مقتدى الصدر وصبيانه ادخلوا العراق في  فوضى بالسعي لتشكيل حكومة أغلبية ومحاسبة حيتان الفساد والغاء الحشد الشعبي وغيرها من فوضوية الصدر وتياره ، واكد اللامي، ان التيار الصدري هو من وافق على رفع سعر صرف الدولار ودعم الكاظمي والجميع يعلم ان الكاظمي فاشل ورعديد”، معتبرا ان “من غامر باقتصاد العراق لا يستحق ان يشكل الحكومة”.وكان الخبير الاقتصادي ضياء عبد الرحمن أكد في تصريح سابق ، أن قرار رفع سعر صرف الدولار لم يحقق هدفه بل كان حيلة حكومية لسرقة رواتب الموظفين والاضرار بشريحة واسعة من الشعب العراقي من الطبقات الوسطى والفقيرة.

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