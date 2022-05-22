ائتلاف المالكي:الصدر يسعى لسرقة ما تبقى من المال العام

ائتلاف المالكي:الصدر يسعى لسرقة ما تبقى من المال العام
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، الاحد، بان 30 نائبا مستقلا يدعمون موقف الاطار بشأن قانون الامن الغذائي.وقال جدعان في حديث في حديث صحفي، إن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي رغم حسم مصيره من قبل المحكمة الاتحادية في قراره الاخير الا ان التيار الصدري يحاول المضي به من مسارات اخرى في مجلس النواب، رغم انه يدرك بان خياراته لن تفضي الى اقراره خاصة وانه يحمل جنبه مالية”.واضاف، ان “القانون يضم 13 علامة استنفهام كبيرة واكثر من 5 نقاط متناقضة كلها تشير الى ان الهدف منه ليس مصلحة البلاد بل مصلحة جيوب التحالف الثلاثي”، مؤكدا بان “دعم تقديم الموازنة وتشكيل الحكومة هي الاهم”.واشار الى ان “30 نائبا مستقلا يدعمون موقف الاطار التنسيقي مع قانون الأمن الغذائي لانهم ادركوا سلبياته مبكرا”.ويحاول التحالف الثلاثي يمارس الضغط باتجاه تشريع قانون الأمن الغذائي رغم قرار المحكمة الاتحادية الاخير بالغائه.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *