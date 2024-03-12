ائتلاف المالكي:العراق في الوقت الحاضر لا يمتلك هويته الانتخابية

ائتلاف المالكي:العراق في الوقت الحاضر لا يمتلك هويته الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الثلاثاء، ان استمرار قانون الانتخابات الحالي مرهون باستقرار العلمية السياسية في العراق.وقال المطلبي في حديث صحفي، إن “العراق كدولة لم تجد لحد الان هويتها الانتخابية بسبب التغييرات المستمرة في قانونها الانتخابي ولكل دورة انتخابية”، لافتا الى ان “ثبات قانون الانتخابات الاتحادي مرهون باستقرار الحالة السياسية والعكس صحيح لكون كلاهما مرتبط بالآخر”.وأضاف، ان “أحد الأسباب الرئيسية وراء عزوف المواطن للتوجه نحو صناديق الانتخابات التغييرات المستمرة بقانون الانتخابات الاتحادي لقناعته بان التعديلات التي تحصل في كل دورة انتخابية هي لمصالح حزبية وفئوية وسياسية”.وأشار الى، ان “العراق في الوقت الحاضر لا يمتلك هويته الانتخابية بسبب استمرار اجراء التغييرات والتعديلات في قانون الانتخابات”.يذكر ان العملية السياسية في العراق اجرت 5 انتخابات نيابية، باستثناء الانتخابات النيابية الانتقالية في كانون الثاني 2005، وتغيرت طريقة توزيع المقاعد بشكل متكرر خلال العقدين الماضيين,

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