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الكاظمي وبارزاني يبحثان الملفات العالقة بين بغداد وأربيل
الإسلامية الكردستانية:حكومة مسرور تتحمل مسؤولية عدم تسليم رواتب الموظفين
العبار:الحلبوسي فشل في إدارة جلسات البرلمان وهو ليس ممثلا عن السنّة
ائتلاف المالكي:العراق لن يكون جزءاً من قانون قيصر المفروض على سوريا
الكاظمي:لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب ومحتجزي رفحاء
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الإسلامية الكردستانية:حكومة مسرور تتحمل مسؤولية عدم تسليم رواتب الموظفين
الكاظمي:لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب ومحتجزي رفحاء
المالية النيابية:ترليون دينار سنوياً خسائر العراق من التهرب الضريبي
نائب:الكويت تستغل الضعف الحكومي والسياسي للقضاء على ميناء الفاو
المالية النيابية:أمريكا أعلنت استعدادها لدعم العراق مالياً
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
كارثة مالية في العراق جراء الفساد والفشل
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