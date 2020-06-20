ائتلاف المالكي:العراق لن يكون جزءاً من قانون قيصر المفروض على سوريا

ائتلاف المالكي:العراق لن يكون جزءاً من قانون قيصر المفروض على سوريا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف  نوري المالكي ، كاطع الركابي، السبت، أن العراق لن يكون جزء من قانون قيصر الذي تفرضه امريكا على سوريا، مشددا على رفض حصار الشعوب.وقال الركابي في تصريح  صحفي،ان” العراق لن يكون جزء من قانون قيصر الذي تفرضه امريكا على سوريا وهو ضد سياسية فرض الحصار على شعوب العالم سوا اكانت سوريا او اي بلد اخر لان المتضرر الاكبر هم الشعب”.واضاف الركابي،ان” امريكا عندما فرضت الحصار على العراق في عقد التسعينات من القرن الماضي المتضرر الوحيد كان العراق وليس النظام الذي تمدد وبنى اكبر قصوره في تلك الفترة”.وكانت امريكا اعلنت بدء تطبيق قانون قيصر على سوريا والمتضمن زيادة العقوبات الاقتصادية على كل القطاعات.

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