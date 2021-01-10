ائتلاف المالكي:الفياض شخصية ” وطنية”!!!!!!!!!!!

ائتلاف المالكي:الفياض شخصية ” وطنية”!!!!!!!!!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد ائتلاف دولة القانون، الأحد، على ان عقوبات الخزانة الامريكية اجراء مرفوض وتجاوز سافر على السيادة.وذكر المكتب الاعلامي للإئتلاف في بيان ، أن “ائتلاف دولة القانون يؤكد رفضه للعقوبات التي تواصل الخزانة الامريكية فرضها على شخصيات واحزاب سياسية عراقية واخرها العقوبات التي صدرت بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض”.وأضاف البيان، أن “ممارسات الادارة الامريكية الحالية في احتكار القوة وفرض الوصاية الدولية على الحكومات والشخصيات السياسية اثبت فشله”، معرباً عن “أمله من الادارة الجديدة معالجة هذا الخلل ، وأن تتحلى بقدر أكبر من الموضوعية ازاء هذه الاجراءات التي تخل بعلاقاتها مع الدول”.ودعا الائتلاف، الحكومة العراقية الى “اتخاذ مواقف واضحة وان لا تنساق اجرائيا مع تلك القرارات الظالمة التي تستهدف شخصيات وطنية واجتماعية عرفت بمواقفها الوطنية”.

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