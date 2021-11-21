ائتلاف المالكي:القضاء العراقي أثبت ولائه للقوى الخاسرة في الانتخابات

ائتلاف المالكي:القضاء العراقي أثبت ولائه للقوى الخاسرة في الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، الاحد، ان الثقة كبيرة بالقضاء العراقي وبما سيقرره بشأن العملية الانتخابية ونتائج الاقتراع، لافتا الى ان قرار القضاء بشأن عد وفرز بعض المحطات قد اثبت فشل المفوضية وكذب ادعاءاتها عندما قالت ان نتائج الانتخابات كانت مطابقة.وقال الركابي في تصريح صحفي، ان “قول القضاء في إعادة بعض الأصوات المسروقة الى مستحقيها من خلال إعادة بعض المحطات التي اصدر القضاء قراره بشأنها وهي محطات تم اغلاقها بعد انتهاء الوقت المحدد للاغلاق، حيث ان هذا القرار جاء بنتائج حقيقية”.وأضاف ان “الثقة كبيرة بالقضاء فيما يتعلق بالطعون والشكاوى، حيث يحاول القضاء اتباع الخطوات الحقيقية التي تعيد الحق لاصحابه، رغم ان العمل شاق وفيه بعد زمني طويل، وبالتالي فأن الجميع ينتظر إجراءات القضاء”.وبين الركابي، ان “المفوضية عليها ضغوط خارجية ودولية واضحة جدا، إضافة الى ان عملها كان مربكا، واخذتها العزة بالاثم ولاتحاول الاعتراف بأخطائها، رغم ان القضاء أعاد عد وفرز بعض الصناديق وهو ما اثبت عدم الثقة بعمل المفوضية التي اكدت مطابقة نتائج العد والفرز الالكتروني واليدوي”.

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