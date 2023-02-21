ائتلاف المالكي:القوى السياسية الرئيسية مع تمرير قانون “سانت ليغو” الانتخابي

ائتلاف المالكي:القوى السياسية الرئيسية مع تمرير قانون “سانت ليغو” الانتخابي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب  عن ائتلاف المالكي محمد الشمري، الثلاثاء، عن تبني معظم رؤساء الكتل السياسية نظام “سانت ليغو المعدل” خلال الانتخابات المحلية المقبلة.وقال الشمري في تصريح  صحفي صحفي , ان ” اغلب القوى السياسية مع اعتماد نظام سانت ليغو المعدل , الا ان مشروع القانون  الذي تمت قراءته قراءة أولى سيتم إجراء بعض التعديلات من خلال النقاشات والحوارات داخل قبة البرلمان ” . وأضاف ان ” قراءة مشروع تعديل قانون مجالس المحافظات قراءة أولى تعد نقطة الانطلاقة للشروع بإقرار القانون” , مبينا ان ” اغلب رؤساء الكتل السياسية مع نظام سانت ليغو المعدل ” . وتستمر الخلافات السياسية حول قانون الانتخابات المحلية حيث تتبنى بعض القوى خيار تحويل المحافظات الى دائرة انتخابية واحدة في حيث تصر بعضها للعودة الى الدوائر المتعددة.

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