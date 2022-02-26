ائتلاف المالكي:الكاظمي أصبح من الماضي

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نائب:الكاظمي أوعز ببناء المدارس بالقرض الصيني
وزارة التجارة تشتري مفردات البطاقة التموينية من الشركات الخاصة العراقية من باب الفساد
وزير المالية:الورقة البيضاء “ركيزة الإصلاح الاقتصادي”
هيئة المنافذ الحدودية تتخذ قرارات أمنية واقتصادية
النزاهة:وزارة الصناعة تشتكي من مؤسسات الدولة لعدم شرائها المنتج الوطني
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تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
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