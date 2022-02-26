ائتلاف المالكي:الكاظمي أصبح من الماضي

ائتلاف المالكي:الكاظمي أصبح من الماضي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، السبت، رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بادارة البلد بشكل متفرد ، مستبعدا اعادة توليه رئاسة الحكومة المقبلة.،وقال الركابي في تصريح صحفي،ان” الكاظمي لايملك حظوظ في دورة ثانية لادارة مجلس الوزراء وهذا موقف اغلب القوى السياسية لاسباب تتعلق بإدارته لملفات مهمة ابرزها الامن والاقتصادي والسلبيات في برزت والتجاوزات على مفاصل الدولة التي اصبحت تدار من قبل جهة واحدة معروفة للناس”.واضاف الركابي،ان” الدولة باتت تتاثر بالفيس بوك وليس المشهد العراقي في الميدان مؤكدا بان الاوضاع تحتاج الى اعادة نظر في ملفات عدة ومنها الاقتصادية خاصة مع الاعباء الكبيرة الملقاة على عاتق ملايين الفقراء بسبب الغلاء وارتفاع اسعار المواد الغذائية والادوية”.وترفض اغلب القوى السياسية اعادة التجديد للكاظمي لدورة ثانية خاصة مع ادارته السلبية لملفات مهمة خاصة الامن والاقتصاد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *