ائتلاف المالكي:الكاظمي بعث رسالة تهدئة للجهات المتورطة في محاولة اغتياله وغلق الموضوع!!

ائتلاف المالكي:الكاظمي بعث رسالة تهدئة للجهات المتورطة في محاولة اغتياله وغلق الموضوع!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في ائتلاف المالكي سعد المطلبي , الثلاثاء , مؤتمر قاسم الأعرجي بـ ” مسيرة الكاظمي ” بانها رسالة تهدئة للجهات المتورطة فيها وتأجيل للازمة, موضحا،  أن تصريحات الاعرجي تضمنت ايحاءات بشأن اهمال القضية.وقال المطلبي في حديث صحفي, ان ” البيان الذي عرضه رئيس اللجنة التحقيقية قاسم الاعراجي بشان التحقيق بقضية استهداف منزل الكاظمي يشير الى الذهاب للتهدئة وعدم اتهام أي جهه سياسية ميليشياوية حشدوية او غيرها وترك الموضوع مفتوح”.وأضاف ان “البيان رسالة واضحة من الكاظمي للتهدئة وتأجيل الازمة الى وقت غير معلوم .

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