ائتلاف المالكي:الكاظمي فشل في إدارة الحكومة

ائتلاف المالكي:الكاظمي فشل في إدارة الحكومة
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، الاثنين، فشل رئيس مجلس الوزراء في ملفي مكافحة الفساد والاصلاح الاداري، مبينا ان جميع قرارات الحكومة عبارة عن حبر على ورق.وقال العتبي في تصريح  صحفي،ان” رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رفع شعار مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة لكن النتجية انها استشرى بشكل اكبر وفشل فشلا ذريعا في مكافحته “.واضاف العتبي،ان” ملفات الفساد متراكمة في المحافظات دون اي جهود لتحريكها مؤكدا بان الاصلاح حبر على ورق وهناك صمت حيال ملفات حساسة ومعقدة يجب ان يكون للدولة قرار حاسم حيالها”.واشار الى ان” كل المحافظات ومنها ديالى تضم ملفات فساد كبيرة وهدر للمال العام لكن السؤال اين دور الجهات الحكومية في فتحها وتعقب من سرق ونهب اموال الشعب”.

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