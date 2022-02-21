ائتلاف المالكي:الكاظمي فشل في إدارة الحكومة

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الإطار التنسيقي:حكومة البارزاني لا تحترم الدستور ولا الحكومة الاتحادية
ائتلاف المالكي:رفع سعر صرف الدولار كان بقرار من الكاظمي والتيار الصدري
حزب بارزاني يعلن استعداده”للتفاوض” مع بغداد بشأن تصدير النفط والغاز
نائب:حكومة الكاظمي ليس مع (15) مليون فقير في العراق
نائب: محافظ البنك المركزي لايؤيد تخفيض سعر صرف الدولار
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تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
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ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
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