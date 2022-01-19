ائتلاف المالكي:المحكمة الاتحادية ستدقق بالأدلة الجديدة بشأن الجلسة البرلمانية الأولى

ائتلاف المالكي:المحكمة الاتحادية ستدقق بالأدلة الجديدة بشأن الجلسة البرلمانية الأولى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، الأربعاء، أن تأجيل المحكمة البت بدعوى جلسة البرلمان الأولى جاءت نتيجة تعزيزها بأدلة جديدة.وقال السلامي في تصريح  صحفي، إن “النائب باسم خشان جاء بمجموعة جديدة من الأدلة تعزز الدعوى المرفوعة تجاه الجلسة الأولى وشرعيتها، ووكيل النائب ورئيس السن محمود المشهداني قدم تقرير يبين أثار الكدمات و يثبت الاعتداء الذي حصل داخل قبة البرلمان”.وأضاف أن “تأجيل المحكمة الاتحادية البت بالدعوى إلى يوم 25 من الشهر الحالي، جاء لغرض التمحيص بالأدلة الجديدة والتوصل لقرار صائب وهو تأجيل إيجابي لصالح القضية”.

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