ائتلاف المالكي:المحكمة الاتحادية هي التي ستحسم شرعية قانون الأمن الغذائي

ائتلاف المالكي:المحكمة الاتحادية هي التي ستحسم شرعية قانون الأمن الغذائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف دولة القانون،السبت، عن الجهة التي ستحسم شرعية قانون الأمن الغذائي لغرض تنفيذه خلال الأيام المقبلة.وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، في حديث صحفي، ان “المحكمة الاتحادية العليا في العراق، هي الجهة التي سوف تحسم شرعية قانون الأمن الغذائي لغرض تنفيذه خلال الأيام المقبلة، فهناك دعاوى كثيرة سوف تقدم ضد القانون أمام المحكمة”.وبين الحمامي ان “تطبيق قانون الأمن الغذائي، يحتاج إلى حكومة كاملة الصلاحيات وليس حكومة تصريف الأعمال اليومية، وهذا الأمر سوف يحسم من قبل المحكمة الاتحادية العليا، فهي الجهة الوحيدة، التي ستحسم شرعية هذا القانون او رفضه كما رفضت القانون الذي قدمته حكومة الكاظمي”.يذكر ان مجلس النواب، صوت بالموافقة على قانون الأمن الغذائي ايوم الأربعاء الماضي، الأمر الذي خلف جدلاً ما بين مؤيد ومعارض لهذا القانون.

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