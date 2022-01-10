ائتلاف المالكي:المحكمة الاتحادية هي الفيصل في شرعية الجلسة البرلمانية الأولى

ائتلاف المالكي:المحكمة الاتحادية هي الفيصل في شرعية الجلسة البرلمانية الأولى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف المالكي المدعو سعد المطلبي , الاثنين , ان الورقة التي تقديمها من قبل الإطار التنسيقي بشأن الكتلة الأكبر تضمن 88 توقيعا لنواب فائزين, مبينا أن الجلسة المقبلة لمجلس النواب سوف لن تعقد الا بعد حسم الشكاوى المقدمة من قبل الطاعنين بآلية الجلسة الأولى.وقال المطلبي في تصريح صحفي , ان “الإطار التنسيقي قدم ورقته بشأن كونه الكتلة الأكبر والتي تم تسليمها لرئيس السن محمود المشهداني تضمنت 88 توقيعا لنواب فائزين ولم تقدم أي ورقة أخرى لرئيس السن”، مبينا ان “الورقة سلمت الى الدائرة القانونية لمجلس النواب ويجب ان تكون هي المعتمدة”.وأضاف ان ” قوى الاطار التنسيقي والنائب باسم خشان اعلنوا تقديمهم شكوى للمحكمة الاتحادية مرفقة بالمخالفات التي تم ارتكابها خلال الجلسة الأولى , وبالتالي فان الجلسة المقبلة سوف لن تعقد الا بعد ان تفصل المحكمة الاتحادية بالطعون” .

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