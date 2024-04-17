ائتلاف المالكي:المندلاوي سيبقى رئيسا للبرلمان بالإنابة حتى الانتخابات القادمة

ائتلاف المالكي:المندلاوي سيبقى رئيسا للبرلمان بالإنابة حتى الانتخابات القادمة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الدعوة النائب محمد السوداني ، الأربعاء ، ان قضية حسم انتحاب رئيس مجلس النواب ستاخذ وقتا بسبب الخلافات السنية ، مبينا ان حسم الامر بحاجة الى  إرادة قوية لبقية القوى السياسية .وقال السوداني في حديث صحفي ، ان ” الخلافات السياسية السنية على مرشح لشغل منصب رئيس مجلس النواب السبب الرئيسي الذي يقف خلف تعطيل جلسة الانتخاب، فضلا عن عدم توفر إرادة قوية لبقية القوى السياسية لحسم قضية انتخاب رئيس جديد للبرلمان” .وتوقع :استمرار رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي بترأس المجلبس لنهاية الدورة الحالية”.وكان القيادي في تحالف عزم فارس الفارس اكد  امس الثلاثاء ان ” رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي يسعى جاهدا لعرقلة عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان حتى وان استمر المندلاوي بالمنصب الى نهاية الدورة البرلمانية ” .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *