ائتلاف المالكي:الوضع الحالي مازال غامضا رغم دعوات التهدئة والحوار

ائتلاف المالكي:الوضع الحالي مازال غامضا رغم دعوات التهدئة والحوار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري , الاحد , ان الوضع الحالي مازال غامض وغير واضح المعالم بالرغم من اعلان قادة الاطار كافة استعدادهم للجلوس الى طاولة الحوار وحل الخلاف الصدري مع الاطار , مشيرا الى أن مبادرة قادة الاطار الأخيرة بالحوار نزعت فتيل ازمة كبيرة.وقال الشمري في تصريح  صحفي , ان ” اعلان قادة الاطار التنسيقي استعدادهم للجلوس للحوار وتغليب المصلحة الوطنية نزع فتيل ازمة كبيرة كادت ان تحدث ” .وأضاف ان ” الوضع الحالي مازال غامض وغير واضح المعالم بالرغم من اعلان قادة الاطار كافة استعدادهم للجلوس الى طاولة الحوار وحل الخلاف الصدري مع الاطا”.ورجح الشمري ان “تنفرج الازمة قريبا خاصة بعد تصريحات من رجال دين معتمدين لدى المرجعية الدينية الرشيدة الى وحدة الصف وحل المشاكل والخلافت عن طريق الحوارارات والتفاهمات بعيدة عن العنف ” .وأشار الشمري الى ان “أي حوار لن يكتب له النجاح اذا كان في ظل هكذا أجواء من خلال اعتصامات داخل المؤسسة التشريعية ” .

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