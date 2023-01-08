ائتلاف المالكي:انتخابات مجالس المحافظات ستكون وفق قانون “سانت ليغو”

ائتلاف المالكي:انتخابات مجالس المحافظات ستكون وفق قانون “سانت ليغو”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون اسعد البزوني، الأحد، أن مجلس النواب ماض بإجراءات تعديل قانون مجالس المحافظات.وقال البزوني في حديث صحفي، إن “غالبية القوى السياسية مع تغيير قانون الانتخابات  والعودة إلى الدائرة الانتخابية الواحدة”، مبينا ان “إجراء الانتخابات مرهون حاليا بحسم قانون الموازنة للشروع ببحث آليات الانتخابات”.وأضاف أن “قانون انتخابات مجالس المحافظات بحاجة إلى تعديلات نتيجة الملاحظات الكثيرة الواردة من قبل النواب”.وأكد أن “انتخابات المجالس المحلية أصبحت ضرورة قصوى”، لافتا إلى “حرص المجلس على المضي بإجراءات التعديلات اللازمة لقانون مجالس المحافظات”.

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