ائتلاف المالكي:انتخاب المحافظين مباشرة من قبل الشعب “مستحيل” وتعديل الدستور “مستحيل “أيضاً

ائتلاف المالكي:انتخاب المحافظين مباشرة من قبل الشعب “مستحيل” وتعديل الدستور “مستحيل “أيضاً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر مجلس محافظة بغداد المنحل، الاثنين، مقترح انتخاب المحافظين بشكل مباشر من قبل المواطنين أمر جيد لكنه “شبه مستحيل”.وقال عضو المجلس القيادي في ائتلاف المالكي  سعد المطلبي، ان “مقترح انتخاب المحافظ بشكل مباشر ممتاز وجيد، لكن لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع، باعتبار ان هذا الامر يحتاج الى تعديل دستوري، فالدستور ينص على ان المحافظ ينتخب من قبل مجلس المحافظة”.وبين المطلبي ان “تطبيق انتخاب المحافظ بشكل مباشر يحتاج الى تعديل دستوري، والتعديل الدستوري امر شبه مستحيل ولهذا فأن المقترح ولد ميتا ولا يمكن العمل به، رغم ان الانتخاب المباشر للمحافظ سوف يحل الكثير من المشاكل السياسية ما بين الكتل والأحزاب”.وأضاف عضو مجلس محافظة بغداد ان “بقاء منصب المحافظ بيد الكتل والأحزاب يفرض بقاء التوافق والمحاصصة والتنازلات المتبادلة ويثير المشاكل السياسية على المنصب، ولهذا نحن ندعم مقترح الانتخاب المباشر، لكن هذا الامر يحتاج الى تعديل دستوري، وهذا التعديل يحتاج الى اجماع سياسي”.

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