ائتلاف المالكي:انتخاب مجالس المحافظات وفق قانون “سانت ليغو”

ائتلاف المالكي:انتخاب مجالس المحافظات وفق قانون “سانت ليغو”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الأربعاء، موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، فيما بين أن هناك اجماعا سياسيا على أن يكون الانتخاب ضمن قانون “سانت ليغو”.وقال القيادي في الائتلاف فاضل الزريجاوي‏، في حديث صحفي، إن “إجراء الانتخابات المحلية (انتخابات مجالس المحافظات) سيكون وفق موعدها المحدد ضمن المنهاج الحكومي، أي بشهر تشرين الاول (العاشر) من السنة الجديدة 2023”.وأضاف الزريجاوي أن “هناك اتفاقا سياسيا على اجراء انتخابات مجالس المحافظات بالشهر العاشر دون أي تأجيل لأي عذر كان”.وأوضح أنه “خلال الأيام المقبلة، ستكون هناك مفاوضات وحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية، لحسم شكل قانون الانتخابات الجديد، وهناك شبه اجماع سياسي على ان يكون القانون هو سانت ليغو”.يذكر ان القانون أعلاه مرفوض من قبل الشعب كما مجالس المحافظات بؤر الفساد والدمار الاقتصادي.

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