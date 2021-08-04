ائتلاف المالكي:انسحاب بعض القوى السياسية من الانتخابات “كلاوات”

ائتلاف المالكي:انسحاب بعض القوى السياسية من الانتخابات “كلاوات”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف عضو ائتلاف دولة القانون النائب كاطع الركابي، الاربعاء، بان الانسحابات بعض القوى السياسية من الماراثون الانتخابي بانها فيسبوكية.وقال الركابي في حديث صحفي،ان” حتى هذه الحظة لم تقدم اي قوى سياسية اعلنت انسحابها من الماراثون الانتخابي اي طلب رسمي للمفوضية من اجل الغاء اسماء مشاركة مرشحيها في انتخابات تشرين الاول المقبل” مؤكدا بان “الانسحابات فيسبوكية واعلامية “.واضاف، ان” اوضاع العراق صعبة والازمات متفاقمة والمضي في المسار الانتخابي هو اطار انقاذي لوضع البلاد والسعي لتشكيل حكومة قادرة على ادارة الازمات”، لافتا الى ان “اي مسعى لتأجيلها ستدخلنا في نفق مظلم”.ودعا الركابي، “جميع القوى التي اعلنت انسحابها للعودة والدفع الى اجراء الانتخابات في موعدها المقررة كون التأجيل لا يخدم مصلحة العراق وعواقبه وخيمة في اتجاهات مختلفة”.

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