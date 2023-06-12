ائتلاف المالكي:انسحاب حزب بارزاني من ائتلاف إدارة الدولة لن يعرقل عمل الحكومة

ائتلاف المالكي:انسحاب حزب بارزاني من ائتلاف إدارة الدولة لن يعرقل عمل الحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف المالكي المدعو سعد المطلبي، انسحاب حزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني من ائتلاف إدارة الدولة لن يعرقل عمل وسير الحكومة، مستبعدا التوجه نحو خيار الانسحاب بعد تمرير فقرات في الموازنة خلافا لمطالبه.وقال المطلبي في حديث صحفي، انه “من المتوقع بان تكون هناك ردة فعل لحزب بارزاني بعد تمرير المادة 14 من الموازنة خلافاً لمطالبه لكنها ستكون طفيفة”.وأضاف ان “هناك مساحة من العمل الحكومي لتنفيذ قرارات الموازنة ومن الواضح ان الوضع السياسي لايسمح للامور ان تسير في طرق مغلقة او مواقف متشنجة من الحزب المذكور”.واستبعد المطلبي، تفاقم الوضع السياسي وانهيار ائتلاف إدارة الدولة في حال انسحاب بازراني منه، كون خروجه لن يوقف عمل الحكومة او يعرقل مسيرها بسبب امتلاك الأخيرة الأغلبية وبإمكانها المضي بعملها ومشاريعها”.

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