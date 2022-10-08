ائتلاف المالكي:نرفض تتدخل بلاسخارت “بالشأن الداخلي العراقي”!!!

ائتلاف المالكي:نرفض تتدخل بلاسخارت “بالشأن الداخلي العراقي”!!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد ائتلاف دولة القانون , السبت , ما عرضته ممثلة الأمم المتحدة في بغداد جنيين بلاسخارت خلال احاطتها للوضع في العراق مؤخرا, مشيرا الى ان بلاسخارت وللمرة الثالثة تتجاوزت حدودها الاممية وتدخلها بشكل سافر في الشأن الداخلي للعراق . وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر في تصريح  صحفي, إن “ما عرضته عرضته ممثلة الأمم المتحدة في بغداد جنيين بلاسخارت خلال احاطتها للوضع في العراق مؤخرا مجاف للحقيقة وتدخل سافر فس شؤون العراق الداخلية كونه دولة ذات سيادة كاملة ” . وأضاف  جعفر، “اننا لا ننكر بان جزء من الاحاطة التي قدمتها بلاسخارت في اجتماع مجلس الامن الدولي فيه جزء من الحقيقة , الا ان اعتراضنا هو تجاوزها عن دورها الاممي ” . وأشار الى ان “قادة الاطار التنسيقي وعلى رأسهم المالكي والعامري والخزعلي طالبوا بتغيير بلاسخارت بمهمتها الأممية وعدم التجديد لها بعد ان انتهت مدتها القانونية “.

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