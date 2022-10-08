ائتلاف المالكي:نرفض تتدخل بلاسخارت “بالشأن الداخلي العراقي”!!!

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
إتفاق بين أذربيجان وأرمينيا على ترسيم الحدود بينهما بمباركة أوروبية
استطلاع أمريكي..انخفاض شعبية بايدن إلى 36%
حاملة الطائرات “جيرالد آر فورد” الأمريكية تشارك في تدريبات الناتو
مجلس الاتحاد الروسي يصوت على ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا
الأمم المتحدة تعلن عن “أسفها” لعدم الإتفاق على تمديد الهدنة في اليمن
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
الطاقة النيابية:نعمل على تخفيض أجور جباية الكهرباء
المالية النيابية:المحاضرين والمشمولين بقرار 315 أصبحوا جزءاً من الموازنة التشغيلية
سكك العراق:التعاقد مع شركة إيطالية لربط ميناء الفاو بتركيا
الكاظمي والخصاونة يؤكدان على أهمية الرَّبط الكهربائي بين العراق والأردن
المالية النيابية:موازنة 2023 ستقر بعد تشكيل الحكومة المقبلة
-
- رياضية
اللأعب مبابي يتقاضى أعلى دخل بين لاعبي كرة القدم في أوروبا
اعتماد 18 فريقاً في منافسات الدوري الممتاز للموسم 2023- 2024 من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم
الاتحاد الآسيوي للملاكمة يؤكد على قدرة العراق لاستضافة بطولة آسيا لفئة الأشبال
الاتحاد العراقي لكرة القدم يحدد موعد إنطلاق الدوري الممتاز
مانشستر سيتي يدفع ملايين الدولارات مقابل بقاء هالاند في فريقه لغاية 2027
-
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN