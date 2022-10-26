ائتلاف المالكي:تبديل بعض المرشحين للحقائب الوزارية بأسماء أخرى

ائتلاف المالكي:تبديل بعض المرشحين للحقائب الوزارية بأسماء أخرى
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 بغداداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الأربعاء، عن عزم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني استبدال مرشحي عدد من الوزارات، مبينا ان السوداني اعترض على اسم وزير كردي وسيجري استبدالا لمرشحين اخرين ضمن الاطار التنسيقي. وقال جعفر في تصريح  صحفي، ان “جلسة منح الثقة ستعقد يوم غد الخميس ولا تأجيل فيها وسيتم عرض 17 وزيرا بضمنهم وزراء امنيين”.  واضاف ان “السوداني طلب من الحزب الديمقراطي الكردستاني استبدال مرشح وزاري، فضلا عن عزمه اجراء تعديلات في اسماء الوزارات التابعة للاطار التنسيقي”، مبينا ان “بعض الاسماء التي اعلنت عبر وسائل الاعلام كان الهدف منه إحراق ورقتهم أمام السوداني والرأي العام لاستبدالهم من قبل كتلهم السياسية ذاتها”.  واشار جعفر الى ان “تمرير حكومة السوداني سيكون في غاية السهولة بسبب التعداد النيابي الكبير لقوى الإطار ومن بعده تحالف ادارة الدولة الذي اتفق على انهاء حكومة تصريف الاعمال بصورة سريعة”. وقدم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، طلبا رسميا الى مجلس النواب لتحديد الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة منح الثقة والتصويت على الوزراء.

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