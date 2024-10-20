ائتلاف المالكي:تزويد الإقليم بالأسلحة الثقيلة خطأ استراتيجي

ائتلاف المالكي:تزويد الإقليم بالأسلحة الثقيلة خطأ استراتيجي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في ائتلاف المالكي سعد المطلبي ، الاحد ، تزويد الاقليم بالاسلحة الثقيلة “خطا استراتيجي” ، داعيا الحكومة الى مراجعة قرارها كونه قد يؤدي الى مشاكل بين مستقبلية بين الاقليم والمركز خاصة وان قضية المناطق المتنازع عليها لم تحل للان .وقال المطلبي في تصريح صحفي، ان ” الدستور العراقي اقر بان الجيش العراقي هو القوة الوحيدة التي يحق لها امتلاك الاسلحة بكافة انواعها كونه المسؤول عن حماية العراق ارضا وسماء، فيما وصف قوات البيشمركة بانه قوة امنية حامية للإقليم وامكانية تسليحها محدودة” .واضاف ان ” قرار الحكومة تزويد البيشمركة بالاسلحة الثقيلة يشكل خطأ استراتيجي ، فضلا عن مخالفته للدستور ، كذلك كونه ليس من مصلحة المركز والاقليم مستقبلا “، داعيا الحكومة الى مراجعة قضية التسليح كونها قد تشكل مشاكل بين الاقليم والمركز خاصة وان المناطق المتنازع عليها لم تحل لغاية الان” .وكان رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اكد الخميس الماضي خلال حضوره تخرج دفعة من ضباط البيشمركة ، اننا “ننتظر من الحكومة الاتحادية ان تقوم بواجبها تجاه البيشمركة من خلال التسليح وتوفير ما تحتاجه من مستلزمات، ولا تخشى من ذلك”. 

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