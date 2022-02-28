ائتلاف المالكي:تسعة تريليونات دينار لم تصرف لحد الأن للمتضررين من رفع سعر صرف الدولار

ائتلاف المالكي:تسعة تريليونات دينار لم تصرف لحد الأن للمتضررين من رفع سعر صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، داخل راضي، يوم الاثنين، ان تسعة تريليونات دينار كانت مخصصة في موازنة 2021 للفئات المتضررة من رفع سعر الدولار، لم يتم صرفها لغاية الآن، مشيرا الى ان وزير المالية ما زال مصراً على إبقاء سعر الصرف كما هو.وقال راضي في حديث صحفي، ان “وزير المالية علي محمد علاوي عندما اقترح رفع سعر الدولار في موازنة 2021، اقترح أيضاً حلولاً  لفئات محددة ذكرها خلال جلسة استضافته اليوم في مجلس النواب، منها تخصيص اكثر من تسعة تريليونات دينار لتعويض الفئات المذكورة لكن للاسف لم يتم صرف المبلغ المذكور لتلك الفئات بحسب كلام الوزير”.واضاف ان “وزير المالية قدم خلال استضافته عرضاً مفصلاً عن سعر صرف الدينار في الوقت السابق، وكيفية تقديم المقترح إلى مجلس الوزراء وتضمينه في قانون الموازنة والتصويت على القانون في الدورة البرلمانية السابقة”.واشار راضي الى ان “كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمان لم تصوت في الدورة السابقة على قانون الموازنة ورفضت تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار، وما زال موقفنا ثابتاً لإعادة سعر الصرف إلى طبيعته”.ولفت الى ان “وزير المالية إجاب على الأسئلة التي طرحت من قبل اعضاء البرلمان، وقدم شرحاً مفصلاً عن إسهام تغيير سعر الصرف في تحسين الاقتصاد وزيادة العملة الصعبة وارتفاع احتياط البنك المركزي العراقي وتسديد بعض القروض الخارجية والسيطرة عليها”.واكد راضي ان “وزير المالية ما زال مصراً على قرار رفع سعر الصرف وابلغ اعضاء البرلمان بذلك خلال جلسة استضافته بالبرلمان اليوم”.

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