ائتلاف المالكي:تسليم إيرادات النفط والمنافذ قبل تخصيص الأموال للإقليم

ائتلاف المالكي:تسليم إيرادات النفط والمنافذ قبل تخصيص الأموال للإقليم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال نائب عن ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، إن الحكومة الاتحادية تكافئ حكومة كردستان بارسال مبلغ ٣٢٠ مليار من اموال محافظاتنا بعد امتناع حكومة الاقليم عن تسليم وارداتها.واستغرب النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي، في بيان، من “إرسال الحكومة الاتحادية مبلغ ٣٢٠ مليار دينار الى حكومة كردستان، بالرغم من امتناع حكومة الاقليم تسليم نفطها وواردتها من الجمارك الى حكومة المركز طيلة الفترة السابقة والى يومنا هذا”.وأضاف، أن “إرسال هذه المبالغ الكبيرة الى حكومة الاقليم وهي تقوم بتصدير النفط بعيدا عن الحكومة الاتحادية ولانعرف اين تذهب اموال النفط المصدر ولاايرادات المنافذ الحدودية وحكومة الاقليم ترفض الاذعان الى الحكومة الاتحادية وهي تتعامل كدولة مع المركز وليس كجزء من العراق”.وتابع البعيجي، أن “بالرغم من ارسال الاموال من قبل الحكومة الاتحادية الى حكومة الاقليم وتصدير الاقليم للنفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية وشعبنا الكردي يعاني عدم دفع الرواتب له منذ اشهر ولا احد يعلم اين تذهب تلك الاموال، عدا حكومة الاقليم التي ترفض دفع الرواتب ولاتخبر احد عن مصير تلك الاموال والشعب الكردي يعاني الامرين من حكومة الاقليم”.وشدد أن على “الحكومة الاتحادية وعلى راسها الكاظمي الابتعاد عن المجاملات مع حكومة الاقليم وعدم دفع دينار واحد لهم اذا لم يقوموا بتسليم النفط وواردات المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية لان ارسال اي مبلغ لحكومة الاقليم، بدون تسليم نفطهم”، مردفا أن “سرقة اموال محافظاتنا واعطائها هبه لحكومة اقليم كردستان بسبب المجاملات السياسية وهذا الامر مرفوض نهائيا”.

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