ائتلاف المالكي:تسليم الإقليم 200 مليار دينار شهريا من قبل الكاظمي تحدي لقرار المحكمة الاتحادية

ائتلاف المالكي:تسليم الإقليم 200 مليار دينار شهريا من قبل الكاظمي تحدي لقرار المحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الأربعاء، تسليم الحكومة الاتحادية مبلغ 200 مليار دينار شهريا إلى إقليم كردستان بأنه “صلافة” وتحدي واضح لقرارات سلطة القضاء.وقال الحمامي في تصريح  صحفي، إن “حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها عملت على مخالفة جميع الضوابط والتعليمات التي نص عليها الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية من توليها الملف الحكومي واستلام زمام الأمور إلى الآن”.وأضاف، أن “الحكومة الحالية تدفع شهريا للإقليم ما يقارب من 250 إلى 300 مليار دينار، في الوقت الذي يعاني الشعب العراقي في وسط وجنوب البلد من الفقر والجوع والبطالة والكساد الاقتصادي”.وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “حكومة الكاظمي تجاوزت قرار المحكمة الاتحادية بشأن الزام الإقليم بتسليم الإيرادات المالية كافة من بيع وتصدير النفط والغاز”، مؤكدا أنه “في الوقت الذي تدفع شهريا المليارات لإقليم كردستان يصعب تسجيل مواطن عراقي في الضمان الاجتماعي”.وكان مجلس الوزراء قد صوت، يوم امس الثلاثاء، على إرسال 200 مليار دينار لتمويل المرتبات الشهرية للعاملين في القطاع العام بإقليم كردستان”.

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