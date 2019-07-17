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ائتلاف المالكي:تسليم العاكوب وكريم قبل إبرام أي اتفاق نفطي جديد مع حكومة شمال العراق
نائب:إقالة حكومة عبد المهدي أصبحت واجب وطني وأمراً حتميا
عبد اللطيف:عمار الحكيم يريد محافظا للبصرة شبيها بالحرامي الهارب ماجد النصراوي
تيار الحكمة:برلمان الحلبوسي رأس الفساد ولايمثل إرادة الشعب
مسرور ولوريمر يؤكدان على تعزيز التعاون العسكري بين لندن وأربيل
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ائتلاف العبادي يهدد بمقاضاة عبد المهدي بسبب تصرفه بأموال الشعب خارج القوانين والضوابط
مصدر:مسرور اشترط على عبد المهدي تسليم كردستان 750 مليون دولار شهريا مقابل التزامها بالاتفاق النفطي!
مجلس البصرة يرفض الاتفاقية الكويتية مع العراق
المالية النيابية:الرموز “الجهادية الكبار” يرفضون تخفيض رواتبهم وامتيازاتهم
نائب كردي:إيرادات منفذ إبراهيم الخليل تذهب إلى جيوب العائلة البارزانية
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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