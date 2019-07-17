ائتلاف المالكي:تسليم العاكوب وكريم قبل إبرام أي اتفاق نفطي جديد مع حكومة شمال العراق

ائتلاف المالكي:تسليم العاكوب وكريم قبل إبرام أي اتفاق نفطي جديد مع حكومة شمال العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الأربعاء (17 تموز 2019)، على ضرورة حسم ملف المطلوبين للقضاء العراقي، المتواجدين في اقليم كردستان وجعله شرطاً قبل ابرام اي اتفاق نفطي جديد مع الاقليم.وقال القيادي بالائتلاف، محمد الصيهود، في حديث صحفي، إن “الملفات العالقة والخلافية بين بغداد وأربيل، كثيرة وكبيرة، وبعضها خطير ولا تقتصر على النفط والغاز فقط”.بين الصيهود، أن “ملف المطلوبين للقضاء العراقي المتواجدين في اقليم كردستان ومن بينهم رافع العيساوي ونجم الدين كريم ونوفل العاكوب، من الملفات الخطيرة والتي فيها مساس بهيبة الدولة العراقية، وتأثيرها على الأمن القومي العراقي، ولهذا يجب حسم ملف المطلوبين في أربيل قبل ابرام اي اتفاق نفطي جديد مع الاقليم وجعله شرطاً، وحسم الملفات الاخرى بسلة واحدة وعدم حل ملف وترك ملف اخر”.ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه كل من أربيل وبغداد لحل الخلاف النفطي، وتأمين تسليم كردستان 250 ألف برميل نفط يومياً، بحسب قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، حيث زار رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، بغداد، بهذا الصدد.يذكر ان حكومة شمال العراق تصدر 600 ألف برميل نفط يوميا وفي  الايام القادمة سيصل الى مليون برميل  والحكومة تقبل بالفلاسين مقابل ملايين الدولارات يوميا .

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