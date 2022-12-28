ائتلاف المالكي:تشجيع القطاع الخاص أفضل من زيادة أعداد موظفي الدولة

ائتلاف المالكي:تشجيع القطاع الخاص أفضل من زيادة أعداد موظفي الدولة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر , الأربعاء, تثبيت كافة العقود والمحاضرين المجانيين على الملاك الدائم بالقرار غير المدروس، مبينا ان القرار سيزيد من حالة التضخم في المؤسسات الحكومية , داعيا الحكومة الى تفعيل القطاع الخاص ودعمه. وقال جعفر في تصريح  صحفي , ان ” من حق المواطن العراقي سواء كان خريج او غيره توفير فرص العمل له وذلك يتم عبر اليات تتبعها الدولة من خلال تفعيل ودعم القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات التي ستمنع الدولة من الاستيرادات من الخارج من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي ” . وأضاف ان ” قرار مجلس الوزراء بتوجيه وزارة المالية بتخصيص درجات وظيفية لكافة العقود والمحاضرين المجانيين وتثبيتهم على الملاك الدائم ليس حلا كون المشكلة لن تنتهي مادامت هناك جامعات حكومية واهلية تخرج سنويا اعداد كبيرة من الخريجين وبالتالي ستستمر المطالبات بالتعيين ” متسائلا ” هل القرار كان حلا ام الخروج من المآزق ” . مشيرا الى انه ” دوائر ومؤسسات الدولة فيها ترهلات كبيرة  وان التعيينات ستزيد من حالة التضخم في الدوائر والمؤسسات الحكومية وعليه يتوجب من الان التوجه نحو تفعيل القطاع الخاص ودعمه كذلك تفعيل القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية الأخرى ” . 

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