ائتلاف المالكي:تشكيل الحكومة المقبلة بنفس آلية 2018!!

ائتلاف المالكي:تشكيل الحكومة المقبلة بنفس آلية 2018!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي , الاثنين , عن جانب من المباحثات التي جرت بين زعيم التيار الصدري  مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري الذي مثل الاطار التنسيقي في اللقاء الأخير بالنجف الاشرف، مبينا أن الاجتماع ناقش احياء الاتفاق السابق بين الجانبين في 2018.وقال البياتي في تصريح صحفي , ان ” لقاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري اول امس في الحنانة كان لاجل إعادة الاتفاق السابق بشان ترشيح رئيس الوزراء المقبل”، مبينا ان “الاتفاق يمنح الصدر تسمية رئيس الوزراء والاطار التنسيقي يملك حق الرفض في حال عدم الموافقة عليه من قبل الأخير”.وأضاف ان “الحوار تضمن أيضا النقاش حول تطويق الازمة السياسية بين التيار والاطار”، مشيرا الى أن “العامري أكد للصدر ان الاطار التنسيقي يرفض ان يكون تابعا بل مشارك فعلي في تشكيل الحكومة”.

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