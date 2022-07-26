ائتلاف المالكي:تصريح وزير الدفاع “عدم قدرة العراق على مواجهة تركيا عسكريا ” معيب

ائتلاف المالكي:تصريح وزير الدفاع “عدم قدرة العراق على مواجهة تركيا عسكريا ” معيب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري ،الثلاثاء، استغرابه من تصريح وزير الدفاع بعدم قدرة العراق على المواجهة عسكريا مع تركيا ، مشيرا الى ان هذا ينعكس سلباً على موقف العراق الدولي الوقت الحاضر.وقال النوري في حديث  صحفي، إنه”على وزير الدفاع ان يمضي في تسليح وتطوير قدرات الجيش العراقي،وأيضا إدخال الأسلحة الحديثة التي يحتاجها العراق في هذا الوقت الحساس”.وأضاف، أنه” يجب على البرلمان والحكومة الحالية دعم وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية كافة، لان أمن وسلامة الشعب العراقي متوقف على الإجراءات الحالية وجميع القرارات التي في خضم مواجهة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية”.وتابع ان “تصريحات وزير الدفاع بشأن عدم قدرة العراق على المواجهة عسكريا مع تركيا مستغربة وتنعكس سلباً على موقف العراق الدولي الوقت الحاضر”.وينتظر مجلس النواب العراقي قرارات مجلس الأمن الدولي حول الاعتداءات التركية على العراق التي ستصدر اليوم في الجلسة التي تم تحديدها مسبقا، لاصدار قرارات جديدة تحد من الخروقات التركية المستمرة على الأراضي العراقية وأخرها القصف الذي أستهدف مصيف (برخ) في محافظة دهوك .

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