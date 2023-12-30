ائتلاف المالكي:تعيين المحافظ من خارج مجلسها سيخضع إلى التوافقات السياسية

ائتلاف المالكي:تعيين المحافظ من خارج مجلسها سيخضع إلى التوافقات السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر , اليوم السبت, ان الترشيح لمنصب المحافظ سيكون من داخل مجلس المحافظة نفسه, لافتا الى ان الدستور والقانون يتيح الترشح من خارج المجلس.وقال جعفر في تصريح  صحفي، ان “تعيين المحافظ لايخضع الى محددات دستورية او قانونية وانما بقيت مفتوحة ولذلك من الممكن ان يصوت لشخصية من خارج المجلس للمنصب”.وأضاف ان “تعيين المحافظ من خارج مجلس المحافظة بالتأكيد يخضع الى توافقات سياسية , الا ان العرف السائد هو انتخاب المحافظ من داخل مجلس المحافظة”.وأشار جعفر إلى انه “لم يسبق ان عين محافظ من خارج مجلس المحافظة ” . يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت ، الخميس، الماضي  النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية 2023، فيما حددت أسماء الفائزين.

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