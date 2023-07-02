ائتلاف المالكي:تغيير أعضاء مفوضية الانتخابات أمراً حتمياً

ائتلاف المالكي:تغيير أعضاء مفوضية الانتخابات أمراً حتمياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون احمد السوداني، الأحد،  هناك اعتراضات كثيرة حول استمرار مفوضية الانتخابات الحالية، فيما اكد ان بعض الاطراف اعترضت على بعض الاشخاص داخل المفوضية.وقال السوداني في حديث صحفي، إن “ملف تغيير المفوضية العليا للانتخابات الحالية مازال قيد الدراسة من جميع الكتل السياسية”، مشيرا الى ان “التغيير طرح بعد الاعتراضات الكبيرة التي اعقبت الانتخابات البرلمانية السابقة”.وتابع، ان “هنالك اعتراضات كثيرة من القوى السياسية حول استمرار عمل المفوضية الحالية للانتخابات”، لافتا الى ان “البعض الاخر يرفض الية عمل المفوضية بصورة عامة وخاصة بعد الانتخابات النيابية السابقة”.وبشان حراك تغيير مفوضية الانتخابات، يبين السوداني: ان “الاطار التنسيقي والكتل السياسية المعترضة ستتخذ احدى الخيارين اما تبديل بعض الاشخاص او تبديل الية عمل المفوضية الحالية”.

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