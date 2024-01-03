ائتلاف المالكي:تغيير جميع المحافظين دون استثناء

ائتلاف المالكي:تغيير جميع المحافظين دون استثناء
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الأربعاء، عزم قوى الإطار التنسيقي على تغيير جميع المحافظين من دون استثناء.وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “غالبية القوى السياسية في الاطار التنسيقي مع التوجه بتغيير كامل للمحافظين دون استثناء”، لافتا إلى مبينا ان “توزيع بقية مناصب الحكومات المحلية التابعة للتنسيقي سيكون على مستوى الثقل الانتخابي لكل جهة سياسية من قوى الاطار”. وأضاف، ان “هناك اتفاقا مسبقا بتوزيع المحافظين وفق قرار اطاري وهذا مايجري حاليا من تفاهمات بين قوى التنسيقي مجتمعة”.يشار الى ان، قوى الاطار التنسيقي، عقدت اجتماعا، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة تشكيل الحكومات المحلية.وكان التنسيقي، اعلن في وقت سابق، تشكيل (كتلة الاطار) في جميع المحافظات للاسراع بتشكيل المجالس المحلية لتقديم الخدمات استمراراً واستكمالا  لجهود الحكومة الاتحادية التي تميزت بها طيلة السنة الماضية.

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