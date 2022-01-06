ائتلاف المالكي:تقارب البيت الشيعي الأكثر مرونة عن باقي الكتل!

ائتلاف المالكي:تقارب البيت الشيعي الأكثر مرونة عن باقي الكتل!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي ، الخميس ، عدم وجود اتفاق نهائي بشأن توحيد البيتين السني والكردي على ارض الواقع كما تسوقه بعض وسائل الاعلام ، مبينا ان تقارب البيت الشيعي هو الأكثر مرونة.وقال الركابي في تصريح صحفي، ان “الواقع يؤكد وبدون أي شك انه ما تم تسويقه من إعلان توافق وتوحيد في البيتين السني والكردي غير حقيقي”، مبينا ان “الخلافات مازالت قائمة خاصة بما يتعلق بمنصب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية”.وأضاف ان “التقارب الشيعي حاليا هو الأفضل والأكثر مرونة “، متوقعا ان “الساعات الأخيرة من يوم الجلسة سيذهب الاطار التنسيقي والتيار الصدري ككتلة واحدة تشكل الكتلة الأكبر”.يذكر ان عدد من وسائل الاعلام روجت بوجود توافق بين تقدم وعزم وبين الوطني والديمقراطي ,في حين اكد القيادي بتحالف العزم اياد الجبوري،في تصريح ، الخميس، تمسك عزم بمنصب رئيس مجلس النواب وعدم التجديد لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، فيما أشار إلى أنه سيشكل الكتلة الأكبر مع الاطار التنسيقي.

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