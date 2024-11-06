ائتلاف المالكي:تمديد الفصل التشريعي لإقرار قانون تقاعد الحشد وتعديل قانون الأحوال الشخصية

ائتلاف المالكي:تمديد الفصل التشريعي لإقرار قانون تقاعد الحشد وتعديل قانون الأحوال الشخصية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكدت كتلة دولة القانون النيابية، الاربعاء ، ان مجلس النواب سيمدد عمله للفصل التشريعي ، مبينا ان المطالبة بالتمديد تزامن مع بيان المرجع الاعلى من اجل تقديم الافضل.وقال عضو الكتلة، النائب فراس المسلماوي في تصريح صحفي، ،إن ” رئاسة مجلس النواب سوف تعلن عن تمديد عمل مجلس النواب للفصل التشريعي الحالي من اجل استكمال تشريعات عدد من القوانيين خاصة القوانين الجدلية ” .واضاف ان ” التمديد مبني على رغبة الكتل السياسية ، فضلا مع تزامنه مع بيان المرجع علي السيستاني الذي طالب الى تقديم الافضل”.واشار إلى ان ” انشغال النواب الكرد بانتخابات الإقليم تسبب بتعطيل البرلمان فترة ليست بالقصيرة”.

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