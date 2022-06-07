ائتلاف المالكي:تمرير قانون الأمن الغذائي ليس من مصلحة العراق

ائتلاف المالكي:تمرير قانون الأمن الغذائي ليس من مصلحة العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، الثلاثاء، أن التحالف الثلاثي ومصطفى الكاظمي المنتهية ولايته يذهبون الى إقرار قانون الامن الغذائي لاغتنام مبالغه، مشيرا الى ان الثلاثي ليس من اولوياته تشكيل الحكومة إنما البقاء في السلطة الحاكمة لتشريع قوانين يغتنم منها الأموال.وقال المالكي في حديث  صحفي، إن “الكتل السياسية المتبنية لمشروع قانون الامن الغذائي يريدون ان يلتفوا على حالة الانسداد السياسي لاقرار قوانين تخدم مصالحهم السياسية”، موضحا انه “حتى لو استمر الانسداد فهي لن تتضرر لأنها ستحصل على مخول مادي كبير وبإمكانها ان تستفيد من بقاء الوضع المتأزم”.وأضاف المالكي، أن “عمليات شبهات فساد كبيرة ترافق قانون الامن الغذائي وان الكتل السياسية تريد ان تستثمر هذا القانون من اجل التلاعب في المال العام”، مبينا ان “اصرار الكتل السياسية على تمريره رغم اعتراض المحكمة الاتحادية عليه، يؤكد ان الكاظمي والتحالف الثلاثي يريدون الاستمرار في السلطة وإبقاء حالة الانسداد السياسي لان في حال تمريره سيكون بمثابة موازنة، وبالتالي تدخل صفقات مشبوهة به”.وتابع، ” حين يقرون قانون الامن الغذائي حتى لو لم تصل الكتل السياسية الى اتفاق في عملية تشكيل الحكومة فالتحالف الثلاثي لا يهتم لأنهم في السلطة الحاكمة والقانون يتيح لهم صرف مليارات الدولارات” مستدركا ان “القضاء العراقي قال كلمته في مشروعية هذا القانون، وان مجازفة التحالف الثلاثي في إقراره ستكون وباءً عليه وتطيح ما تبقى من شعبية هذه الكتل” .

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