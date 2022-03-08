ائتلاف المالكي:تهريب النفط من الإقليم وصل ذروته

ائتلاف المالكي:تهريب النفط من الإقليم وصل ذروته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الثلاثاء، أن إقليم كردستان فتح المجال أمام مهربي المشتقات النفطية لتهريب النفط عبر منافذه الحدودية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “إقليم كردستان لم يلتزم بتصدير المشتقات النفطية أو محاولة السيطرة على المنافذ الحدودية أو المطارات”، مبينا أن “الإقليم فتح الطريق أمام مهربي المشتقات النفطية عبر منافذهم الحدودية”.وأضاف، أن “ارتفاع أسعار النفط عالمياً يزيد حدة تهريب المشتقات النفطية صوب إقليم كردستان  مستفيدين من فارق الدعم الحكومي للأسعار”، عازيا السبب في”غياب السيطرات و شرطة النفط على الطرق الخارجية مع الإقليم “.وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “إقليم كردستان يغرق في فوضى المنافذ غير الرسمية”، لافتا إلى أن ” التهريب يخلق سوق موازي ضاغط على الإنتاج الوطني و المستورد من المشتقات النفطية”.

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