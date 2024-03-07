ائتلاف المالكي:توزيع المناصب في مجالس المحافظات وفقا للإتفاقات السياسية

ائتلاف المالكي:توزيع المناصب في مجالس المحافظات وفقا للإتفاقات السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بعث ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس (7 اذار 2024)، رسالة هامة حول ملف تشكيل حكومة ديالى المحلية، فيما اشار الى أن الكرة الان في ملعب مجلس المحافظة.وقال النائب السابق القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس في حديث  صحفي، ان “اجتماعات الاطار التنسيقي المتكررة في بغداد افضت الى ان منصب محافظ ديالى من استحقاق ائتلافه وقبل يومين كان هناك تأكيد رسمي لكل قوى الاطار وهو بمثابة ضوء اخضر للمضي في تحقيق هذا الاستحقاق وفق ما جرى الاتفاق عليه” لافتا الى ان “الامر طبيعي وجاء ضمن مبدأ التقسيمات الانتخابية”.ونفى الماس، أن “يكون حصول ائتلاف دولة القانون على منصب محافظ ديالى كاستحقاق وفق مبدأ النقاط الانتخابية يقصد به جهة او تكتل سياسي ما و لا يقصد به اي طرف بل نتعامل مع الجميع على انهم حلفاء ونجاح مرشحنا بالمضي في مجلس ديالى مقترن بالأساس بمدى استجابة بقية القوى لقرار الاطار”، مؤكدا أن “ائتلافه يدعم التوازن وعدم التطرف والعقلانية في ديالى وهذه هي سياسته منذ سنوات”.وأشار الى ان “الكرة الان في ملعب مجلس ديالى من اجل المضي في اكمال الاستحقاقات”، مشددا على ان “ائتلافه قدم شخصية معروفة للجميع وهي من تقرر من اجل تشكيل الحكومة المحلية”.

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