ائتلاف المالكي:توزيع حصص مناصب المحافظين بين مكونات الإطار الرئيسية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاحد، حسم قوى الاطار التنسيقي لحصص قواها السياسية من مناصب المحافظين وفق معيار المعادلة الحسابية، فيما أشار الى المعادلة استثنت محافظتين. وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “قوى الاطار ستعقد اجتماعها مساء اليوم الاحد، في العاصمة بغداد، لحسم خارطة تشكيل الحكومات المحلية من خلال توحيد الرؤى وفق المعادلة الحسابية لنتائج الانتخابات”. وأضاف ان “الاطار التنسيقي حسم حصص قواه السياسية لمنصب المحافظ حيث حصل كل من تحالف نبني على أربعة محافظين ودولة القانون ثلاثة وتيار الحكمة على اثنين، فيما لم يتم حسم محافظتي البصرة وكربلاء “.وأشار الى ان “حسم منصبي محافظ البصرة وكربلاء سيتم خلال جلسة الاطار التنسيقي مساء اليوم”. وأجرى العراق، انتخابات مجالس المحافظات، للمرة الأولى منذ قرابة عشر سنوات، في الوقت الذي أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فوز قوى الاطار التنسيقي بأكثر من 101 مقعد، في عموم محافظات العراق.