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ائتلاف المالكي:جعفر الصدر سيصل إلى بغداد استعداداً لتشكيل الحكومة المقبلة
الإطار :التيار الصدري يرفض تشكيل الكتلة الأكبر معنا
تحالف الفتح:سيعقد اجتماعا قريباً مع الصدر في الحنانة لحسم الكتلة الأكبر
النفوذ الإيراني..الاستعداد لفتح القنصلية السادسة في العراق!
الزاملي:سنستضيف وزير داخلية الإقليم في البرلمان بشأن القصف الإيراني
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صالح: من الضروري إعداد مشروع قانون استمرار تمويل المشاريع لحين إقرار الموازنة العامة
مسجدي:ستصل قيمة صادراتنا للعراق إلى (9) مليارات دولار نهاية العام الجاري !
الموارد المائية:تأييد دولي لموقف العراق المائي
الإطار التنسيقي:للحلبوسي “كروب من الشركات” تعمل في العراق وخارجه
حزب طالباني يهدد بالإنفصال عن الإقليم جراء فساد وسطوة حزب بارزاني
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ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
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