ائتلاف المالكي:جعفر الصدر سيصل إلى بغداد استعداداً لتشكيل الحكومة المقبلة

ائتلاف المالكي:جعفر الصدر سيصل إلى بغداد استعداداً لتشكيل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، ثائر مخيف، اليوم الثلاثاء، عن وصول السفير العراقي لدى لندن، جعفر الصدر، إلى بيروت تمهيداً للقدوم إلى بغداد لتكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وقال مخيف، في حديث صحفي، إن “السفير العراقي لدى لندن، جعفر الصدر، وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت وهو في طريقه إلى العراق قريبا لغرض المضي بتكليفه بتشكيل الحكومة بعد تمرير رئيس الجمهورية”، مبيناً ان “الصدر لديه علم بأنه هو مرشح لتشكيل الحكومة ومجيئه لبيروت كمحطة تسبق دخوله العراق يعني أنه جاء لغرض أن يكلف بتشكيل حكومة جديدة”.وأضاف، أن “الانسداد السياسي الذي حصل انتهى والحكومة ماضية بالتوافق بين الإطار والتيار وبقية الشركاء”، لافتا إلى ان “الثلث المؤثر على تشكيل الحكومة (ثلث كتل الإطار) سيمضي مع الجميع لاختيار رئيس الوزراء في مرحلة حرجة يمر بها العراق سيما الوضع الاقتصادي واعادة الأمن وتحسين خدمات البنى التحتية المنهارة”.وختم قائلا: “اننا اليوم، امام ترقب لغرض تشكيل الحكومة وباقي مفاصل الدولة يجب ان تسير”.

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