ائتلاف المالكي:جلسة اليوم محسومة لصالح الإطار التنسيقي

ائتلاف المالكي:جلسة اليوم محسومة لصالح الإطار التنسيقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  كشف القيادي في ائنلاف دولة القانون تركي جدعان، اليوم الاربعاء، عن رصد 3 اساليب غير قانوني لدفع نواب مستقلين لتغير قناعاتهم حول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وقال جدعان في حديث صحفي، ان “جلسة الاربعاء محسومة للاطار التنسيقي باعتباره الثلث الضامن ولايمكن تمرير مرشح البارزاني باي حال من الاحوال”، مؤكدا ان “عدد النواب الداعمين للاطار اقترب من 140 نائب”.واضاف جدعان انه ” تم رصد 3 اساليب نعتبرها غير قانونية لجئت اليها بعض القوى في محاولة لتغير قناعة النواب المستقلين لدعم جلسة انتخاب مرشح رئيس الجمهورية عبر الضغوط  والاغراءات والتهديد”، مؤكدا ان “مايحصل غير قانوني وبعيدا عن المسارات الديمقراطية التي يجب الالتزام بها”.واشار الى انه “رغم كل الضغوط على المستقلين لكنهم لم يرضخوا ومستمرين في دعم مشروع الاطار التنسيقي في عدم دعم مرشح البارزاني والدعوة الى توافق سياسي شامل ينهي ازمات البلاد ويخرجها من حالة الانسداد السياسي”.

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