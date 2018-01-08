ائتلاف المالكي:جهات سياسية تعمل على تأجيل الانتخابات

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الاثنين، وجود عرقلة سياسية داخل مجلس النواب بشأن اجراء الانتخابات المقبلة في موعدها.وقال النائب عن الائتلاف رعد الماس في تصريح صحفي له اليوم، ان “هناك عرقلة سياسية واضحة بشأن اجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد، فهناك جهات سياسية تعمل على اجراء الانتخابات من خلال تعطيلها لبعض القوانين المهمة الانتخابية داخل مجلس النواب”.وأضاف الماس ان “تأجيل الانتخابات من عدمه ليس بيد مجلس النواب وانما من صلاحيات الدستور العراقي، ولهذا الدستور أكد على الانتخابات، ولا يوجد أي فقرة دستورية تتيح الى تأجيل الانتخابات”.يذكر ان مجلس الوزراء حدد يوم الـ12 من ايار المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وحدد الموعد نفسه لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.