ائتلاف المالكي:حزب البارزاني الصهيوني هدفه تدمير البلاد

ائتلاف المالكي:حزب البارزاني الصهيوني هدفه تدمير البلاد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ، اليوم الاحد ، ان نشاط جهاز الموساد الصهيوني في اقليم كردستان وتحديد في مناطق سيطرة حزب بارزاني  يشكل خطرا كبيرا على العراق، داعيا الى تحييده باي وسيلة .وقال المطلبي في حديث صحفي ، ان “الجميع لديه القناعة الكاملة بوجود نشاط استخباراتي للموساد الصهيوني في الإقليم ويعمل تحت عدة اغطية ومنها الغطاء الدبلوماسي للقنصليات الأجنبية المتواجدة في الإقليم وبمقدمتها قنصلية الولايات المتحدة الامريكية، وكذلك الشركات العاملة في الإقليم “.وأضاف ان “نشاط الموساد يشكل خطرا كبيرا على العراق وهدفه تحطيم العراق واخراجه عن دائرة التهديد للكيان الصهيوني”.وأكد ، ان “الموساد يعمل على تقسيم العراق الى ثلاث دويلات متناحرة، واشعال الفتن الداخلية  داعيا الى تحييده باي وسيلة”.

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