ائتلاف المالكي:حزب بارزاني حزب إسرائيلي

ائتلاف المالكي:حزب بارزاني حزب إسرائيلي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الاحد، ان موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني اتجاه ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم ضد الفلسطينيين في غزة لا يتلائم وموقف السياسة الخارجية للعراق، كاشفا عن حقيقة العلاقة القوية بينه وبين الكيان الصهيوني . وقال المطلبي في تصريح  صفي ، إن “موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني الحيادي دون استنكار صريح ما يقوم به جيش العدو الصهيوني يؤكد عمق العلاقة القوية بينه وبين الكيان الصهيوني ” . وأضاف ان “موقف بارزاني واضح وذلك من خلال متابعتي له في حوار مع قناة عربية دفاعه عن حق وجود الكيان على ارض فلسطين المحتلة”.وأشار الى ان “هذا الموقف يخالف تماما مع الدستور وقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي، إضافة الى مخالفة صريحة للسياسة الخارجية العراقية اتجاه القضية الفلسطينية”.وكان عضو مجلس النواب السابق، جاسم البياتي، كشف عن سبب صمت القوى الكردية حول القضية الفلسطينية، وفيما أكد وجود علاقات وطيدة بين كردستان وإسرائيل، كشف مخطط أمريكا، مؤكدا القوى الكردية ومنذ أيام مصطفى البارزاني تمتلك علاقات جيدة  جداً مع إسرائيل.

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