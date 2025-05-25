ائتلاف المالكي:حزب بارزاني مستمراً في تأمره على وحدة البلاد

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو ائتلاف دولة القانون، إبراهيم السكيني، اليوم الاحد، الولايات المتحدة الأميركية بمحاولة زعزعة الاستقرار السياسي في البلاد عبر دعم بعض الأحزاب.وقال السكيني في تصريح صحفي، إن “الولايات المتحدة تُعد من أكثر الدول التي تسعى لتدمير وحدة العراق من خلال تدخلها المستمر في الشأن الداخلي”، مبيناً أن “دعم واشنطن لبعض الأطراف الكردية يأتي في إطار خدمة مصالحها وأجنداتها التي تتعارض مع سيادة البلاد”.وأضاف أن “على القوى السياسية الكردية أن تلجأ إلى لغة العقل والحوار، وتلتزم بالدستور الذي ينص على مبدأ المواطنة والانتماء للوطن، لا إلى مشاريع خارجية تهدد وحدة العراق”.وأكد السكيني أن “واشنطن تعمل على خلق بؤر توتر داخلي وتغذية الانقسامات السياسية، من خلال دعمها لحركات وأحزاب لا تنسجم مع الثوابت الوطنية”، مشدداً على أن “مصلحة العراق تقتضي الالتفاف حول الدولة والحفاظ على وحدة الصف الوطني”.يشار إلى أن تحركات أميركية متزايدة داخل الإقليم الكردي أثارت تساؤلات حول أهدافها الحقيقية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية دعوات متصاعدة لتوحيد الصف ورفض التدخلات الأجنبية.