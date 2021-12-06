ائتلاف المالكي:حزب بارزاني وراء التمدد التركي العسكري في شمال العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في حزب الدعوة جاسم البياتي، الاثنين، أن الأكراد يفسحون المجال بشكل مستمر أمام تمدد القوات التركية شمال العراق.وقال البياتي في تصريح صحفي: إن “الحدود العراقية الشمالية بيد البيشمركة وهي من تفسح المجال للقوات التركية بالتوغل داخل الاراضي العراقية”.وأضاف، أن “القوات الكردية لا تمتلك القوة الكافية لمنع توغل الاتراك”، مبينا ان “الحكومة الكردية مستفادة مادياً من تركيا وحزب العمال الكردستاني”.وأوضح البياتي أن “التوغل التركي مستمر في بعض المناطق الكردية في ظل عدم وجود رادع من الحكومتين المركزية والكردية”، معتبرا أن ذلك “اعتداء على هيبة الدولة العراقية”.وأشار الى ان “مصالح شخصية تحول دون قدرة بغداد وأربيل على طرد القوات التركية من المنطقة الحدودية”.وتتخذ تركيا من قضية ملاحقة حزب العمال الكردستاني ذريعة لتبرير عملياتها العسكرية وإنشاء قواعدها في العراق.