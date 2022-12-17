ائتلاف المالكي:حزب بارزاني يستقطب أكراد سوريا لغرض الانتخابات

ائتلاف المالكي:حزب بارزاني يستقطب أكراد سوريا لغرض الانتخابات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، السبت، ان الاكراد عملوا خلال الفترة الماضية على استقطاب أبناء قوميتهم من سورية الى كركوك من اجل تحقيق غايات انتخابية، لافتا الى ان الامر ليس ببعيد عن العرب حيث عملوا أيضا على تسهيل توطين أبناء قوميتهم من باقي المحافظات داخل محافظة كركوك.وقال الحيدري في حديث صحفي، إن “كل قومية تسيطر على الحكم في كركوك، فأنها تسعى الى زيادة عدد أبناء قوميتها في المحافظة لضمان السيطرة على مقاليد السلطة بالرغم من عدم وجود إحصائية دقيقة لاعداد كل قومية”.وأضاف ان “الاكراد عندما تسلموا مقاليد الحكم في كركوك فأنهم عملوا على المجيء بأبناء قوميتهم واستقطبوا اخرين من خارج العراق خصوصا من سورية وتم تسجيلهم كناخبين وتم ادخالهم في السجلات الرسمية ومازالوا موجودين في المحافظة”.وبين ان “كركوك ونتيجة الأمان والاستقرار الذي تنعم به، فأن هناك من استغل هذا الأمر لزيادة عدد أبناء قوميته حيث عمل الاكراد على زيادة أعدادهم من خلال الاستقطابات الخارجية، فأن المحافظة تشهد نفس السيناريو لتوطين عرب من خارج المحافظة لأغراض انتخابية”.

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