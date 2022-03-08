ائتلاف المالكي:حسم اللجان النيابية وعرضها للتصويت يحتاج إلى بعض الوقت

ائتلاف المالكي:حسم اللجان النيابية وعرضها للتصويت يحتاج إلى بعض الوقت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود, الثلاثاء , عن شطر لجنتين نيابيتن فقط هما لجنة الطاقة ولجنة الاقتصاد والاستثمار مع تحديد مهام لكل لجنة , نافيا شطر لجنة الامن والدفاع .وقال الصيهود في تصريح  صحفي, ان ” اجتماع رؤساء الكتل النيابية بشان توزيع اللجان النيابية قرر شطر لجنتين فقط هي لجنة الطاقة ولجنة الاقتصاد والاستثمار حيث تم تحديد مهام كل لجنة , فيما نفى شطر لجنة الامن والدفاع ” , مؤكدا ان ” قضية حسم اللجان وعرضها للتصويت يحتاج بعض الوقت ” .وأضاف ان ” موضوع رئاسة اللجان غير محسوم بسبب مطالبات الكتل السياسية لرئاسة هذه اللجنة او تلك , الا اننا لابد وان نصل الى نقطة مشتركة فيما لو قدمنا مصلحة البلد قبل المصالح السياسية , فضلا عن الاستحقاقات الانتخابية ” , مشيرا الى ان ” التصويت على اللجان النيابية سيتم الأسبوع المقبل ” . 

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