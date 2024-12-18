ائتلاف المالكي:حشدنا الشعبي جاهز “لمواجهة جبهة تحرير الشام الإرهابية”!

ائتلاف المالكي:حشدنا الشعبي جاهز “لمواجهة جبهة تحرير الشام الإرهابية”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد المتحدث باسم كتلة دولة القانون النيابية عقيل الفتلاوي ، اليوم الأربعاء،   جاهزية الحشد الشعبي الموجودة على الحدود من أجل القيام بواجبها على لمنع تسلل الإرهابيين من جبهة تحرير الشام .وقال الفتلاوي في حديث صحفي،أن” العراق يتابع بحذر الملف السوري وكذلك حماية الحدود مع سوريا “، مبينا ان “الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بشكل كامل من قبل الحشد الشعبي “. واضاف ان ” ما حدث في سوريا يجب أن يعطينا درسا حقيقيا للحذر من مخططات خارجية”، لافتا الى ان “قواتنا تسمك الحدود وقدرتها كبيرة لملاحقة فلول الخلايا الإرهابية النائمة “.واكد ان ” الخلايا الإرهابية النائمة لا تشكل خطورة على الوضع الداخلي في ظل اللحمة الوطنية الداخلية “.

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